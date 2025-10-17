創業150周年を迎えたアメリカの老舗時計ブランド「BULOVA（ブローバ）」が、人気シリーズ「クラシック サットン」の新作を発表した。スケルトン構造を採用した自動巻き機械式時計を3モデル、ケース径を40mmとして新たにリリースする。発売は11月6日、価格は6万4,900円〜7万400円。○スケルトンの美しさを凝縮した小径モデル「クラシック サットン」は、ブローバのクラシックラインにおいて高い人気を誇るスケルトンモデルだ。今回