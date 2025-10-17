ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#7が、きょう17日(22:00〜)に配信される。『ダマってられない女たち season2』場面カット○マダム信子(73)の終活に密着番組では、かつて一世を風靡した「マダムブリュレ」の生みの親、マダム信子(73)の終活に密着。昨年、終活のために長年住んだ豪邸を売却したと語る彼女だが、一方で高級住宅地に数億円をかけた新居を建設中であることを明かす。31年間連れ添った