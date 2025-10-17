相次ぐクマの出没を食い止めます。石川県内でことしクマのエサとなるブナが大凶作となるなか、子どもたちが小松市内で餌場作りに取り組みました。17日、鈴を鳴らしながら小松市の山間部にやってきたのは地元の小学生たち。その理由は… ■河合紗花 記者：「子供たちがクマのえさとなるドングリの木を植えクマのえさ場を作っています」植樹によるクマの餌場作りです。毎年、石川県内で数百件あるクマの目撃情報。中でもエサとな