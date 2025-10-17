無許可でアルバイトをしたり、納税者情報を含む行政文書を持ち出したりしていたなどとして、東京国税局は17日、東京都内の税務署に勤務する50代の女性上席国税調査官を懲戒免職としたと発表した。16日付。持ち出された情報などが悪用された事実は確認されていないとしている。国税局によると、調査官は2017年4月〜24年1月、イベントスタッフやエキストラとして計219回働き、計約222万円を得ていた。「収入が目的ではなく、撮影