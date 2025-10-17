違法な大麻リキッドを所持したとして、警視庁新宿署が大相撲の元幕内力士・若麒麟で自称プロレスラーの鈴川真一容疑者（４２）を麻薬取締法違反（所持）容疑で逮捕したことがわかった。逮捕は１６日。同署幹部によると、鈴川容疑者は５月中旬、東京都新宿区歌舞伎町の路上にとめた車内で、大麻成分を液体にした大麻リキッド約０・１グラムを所持した疑い。調べに「合法だと思った」と容疑を否認している。警察官が車内にいた鈴