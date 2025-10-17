来年3月の石川県知事選に出馬を表明した前金沢市長の山野之義氏が17日、県内の各政党に推薦を要請しました。17日午前。「おはようございます」自民党の県連会館に姿を見せたのは前日正式に知事選への出馬を表明した山野之義氏です。「自民党からも推薦をいただければ心強いと思いまして推薦願を受け取ってもらえればと思います」 推薦要請に対し下沢佳充幹事長は「慎重に丁寧に精査をしたい」と話し握手を交わしました。自民党