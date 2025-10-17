石川県知事選の行方が混とんとするなか金沢市長選にも動きです。自民党の田中敬人県議がテレビ金沢の取材に対し「出馬の意欲はある」と語りました。 ■田中敬人 県議：「意欲があるかと聞かれればあるということでありまして」「前回の市長選挙の時からそういった思いはありましたから、またそういった思いはずっと継続していたということなので」田中敬人氏は、金沢市選出の自民党県議で、現職の対抗馬として名前が浮上してい