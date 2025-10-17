Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・郄橋海人が１７日、都内で映画「おーい、応為」（大森立嗣監督）初日舞台あいさつに主演の長澤まさみ、共演の大谷亮平、永瀬正敏らと出席した。江戸時代を代表する浮世絵師・葛飾北斎（永瀬）の弟子で、娘の応為（長澤）を主人公にした時代劇。郄橋は、北斎の門下生である絵師・渓斎英泉（善次郎）を演じている。本作が時代劇初挑戦となった郄橋は、「撮影が２年前だったので７割