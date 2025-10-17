◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第３戦阪神―ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）阪神ファンのシンガー・ソングライター、岡崎体育が始球式を行った。少年野球時代に背負った思い出深い背番号「１４」のユニホーム姿でマウンドへ。投球は一塁側へそれる２バウンド投球となり「とてつもない雰囲気でパフォーマンスが発揮できず悔しいです。次の始球式に向けてしっかり準備したいです」と真顔で振り返