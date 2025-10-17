Ｊ１横浜ＦＭが１７日、浦和戦（１８日・日産ス）に向けて横須賀市内で冒頭のみを公開して全体練習を行った。前節の敵地・柏戦は０―１で敗戦し、現在勝ち点３１（得失点差マイナス１２）でＪ１残留圏内の１７位にはいるが、降格圏内の１８位横浜ＦＣとは同勝ち点（得失点差マイナス１６）で並んでいる。残り５試合の相手は、浦和、広島、京都、Ｃ大阪、鹿島と上位陣との対戦となるが、５試合中、浦和、広島、Ｃ大阪戦の３試