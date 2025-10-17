元フジテレビアナウンサーの渡邊渚が、来年度のカレンダーオフショットを自身のインスタグラムで公開した。透け感のある白のノースリーブドレスやレースのキャミワンピースをまとい、両手を高く上げるポーズで美しいワキや柔らかな笑顔を見せている姿は、まさに爽やかな魅力が溢れる一枚だ。カレンダーは壁掛け4500円、卓上3000円で販売され、Lighthouse会員向けにはイベント参加