県・高知市病院企業団は10月17日、勤務時間中に女性職員の胸を触るなどわいせつな行為を繰り返した高知医療センター薬剤局の科長を停職9か月の懲戒処分にしました。17日付けで停職9か月の懲戒処分を受けたのは高知医療センター薬剤局の科長です。県・高知市病院企業団によりますと、この科長は6カ月以上にわたって、勤務中に女性職員1人に対して女性職員の意思に反して胸や尻を触るなど、わいせつな行為を繰り返したほ