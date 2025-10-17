ユズの生産量日本一を誇る安芸地区では今、早摘みユズの出荷と搾汁作業が始まっています。ユズの生産量日本一を誇る安芸地区では、10月15日から早摘みユズの出荷が始まり、加工場では搾汁の作業も進んでいます。JA高知県安芸地区柚子部では、約900人の生産者がユズを育てていて、今年もあわせて3000トンのユズの出荷を見込んでいます。このうち安芸市の小松さんのユズ園では17日朝、収穫作業が行われていました。今年の早摘みユズ