東京時間17:48現在 香港ハンセン指数 25247.10（-641.41-2.48%） 中国上海総合指数 3839.76（-76.47-1.95%） 台湾加権指数 27302.37（-345.50-1.25%） 韓国総合株価指数 3748.89（+0.52+0.01%） 豪ＡＳＸ２００指数 8995.29（-73.11-0.81%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83843.06（+375.40+0.45%） １７日のアジア株は総じて下落。米地銀の信用不安問題が各国の株式市場に飛び火して