ユーロ圏１０年債利回り格差仏７８ｂｐ、伊８１ｂｐと格差動向は落ち着く ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:23時点）（%） ドイツ2.551 フランス3.329（+78） イタリア3.358（+81） スペイン3.086（+54） オランダ2.708（+16） ギリシャ3.213（+66） ポルトガル2.939（+39） ベルギー3.097（+55） オーストリア2.854（+30） アイ