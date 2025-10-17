「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）阪神・佐藤輝明内野手が初回１死一、二塁から、バックスクリーンに先制３ランを放った。ポストシーズンでの一発は、２０２２年のＣＳファーストＳ以来３年ぶりとなった。１死一、二塁で迎えた初球のスライダー。佐藤輝のバットが完璧に捉えた打球は一直線に中堅方向に伸び、失速することなく中堅・桑原が見上げた先のバックスクリーンに飛