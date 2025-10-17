「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）阪神・中野が初回１死二塁のピンチで、ＤｅＮＡ・佐野の痛烈な打球を難なく処理し、ピンチの芽を摘んだ。初回１死から、桑原の三塁線への打球を捕球した佐藤輝が一塁へ悪送球。カメラマン席に送球が飛び込み、走者は二塁へ進んだ。１死二塁で打者・佐野。カウント３−１から狙い球を直球に絞っていた打球は中野の左側を襲う痛烈な打球とな