俳優の長澤まさみ（３８）が１７日、都内で、主演映画「おーい、応為」の初日舞台あいさつに出席した。長澤はあでやかな着物姿で登壇し「晴れ舞台なので」とキュートな照れ笑い。報道陣のため息を誘った。満員の会場から大きな拍手で迎えられた長澤は「こんなにたくさんのお客さんに足を運んでいただけてうれしいです！」と感激しながら呼びかけた。同映画は、江戸時代を代表する絵師・葛飾北斎の娘であり弟子の応為（長澤