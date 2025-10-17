立憲民主党の安住淳幹事長が１７日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に生出演。日本維新の会の吉村洋文代表が、自民党との連立の絶対条件として議員定数削減を上げたことに「政治資金の話と全然違う、すり替えたらダメ」と断じた。この日は、吉村代表が生出演した後、安住幹事長が生出演。「楽屋で吉村さんの話を聞かせて貰いました」と切り出し「あれだけ熱を帯びて喋っていると、熱心にテレビを見ていると聞こえるけど、政治資金の話