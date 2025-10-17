【ブリュッセル、東京共同】欧州連合（EU）と、日本など環太平洋連携協定（TPP）加盟国が、自由貿易の維持に向けた連携について本格協議を始めることが17日、分かった。11月のTPPの閣僚級会合に、EUが初参加する。