ボクシングの元世界２階級制覇王者ルイス・ネリ（３０）＝が１７日、東京都内のジムで取材に応じた。今後の展望について、フェザー級とスーパーバンタム級を両にらみしながら世界挑戦のチャンスを狙うといい、「中谷潤人とやりたい」と改めて明言。さらに、昨年５月に敗れた４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（大橋）への雪辱や、ＷＢＡ世界フェザー級王者ニック・ボール（英国）の名前も挙げたが、「中谷に一番興