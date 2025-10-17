首相指名選挙に向け、最大の山場を迎えている自民党の高市総裁。17日午後3時過ぎ、16日に続き、連立を視野に入れた日本維新の会との2度目の政策協議に臨みました。自民党・鈴木幹事長：多分この中で一番私が年寄りですから。自民党・高市総裁：寝付きが悪い？自民党・鈴木幹事長：夜中にですね。日本維新の会・藤田共同代表：そうですか。維新は16日の会談で、協力の条件として「社会保険料の引き下げ」や「副首都構想」「企業・団