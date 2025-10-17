ドラマーの神保彰が、約3年ぶりとなるニューアルバム『34/45』（読み：よんじゅうごぶんのさんじゅうよん）を2026年1日1日にリリース。また、自身のデビュー45周年を記念したライブを2026年4月18日に開催する。 （関連：あいみょんから角松敏生までを支えるドラマー 伊吹文裕「今もただの音楽ファン」楽しく自分らしく歩む旅） 本作は、自身のデビュー45周年を記念したCD4枚組で、タ