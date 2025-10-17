12月1日からカタールで開催されるFIFAアラブカップ2025の担当審判員に、日本から飯田淳平氏(44)が派遣されることが決まった。ビデオ審判員(Video Match Officials)としての選出になる。飯田氏は日本サッカー協会(JFA)を通じ「自分に求められる役割を整理して、仲間と協力しながら、大会が成功に終わるよう努力したいと思います」とコメントしている。