連日クマの目撃が止まらない山形県内。 【写真を見る】クマの目撃件数は去年の4倍超連日クマの目撃止まらず（山形） きょうも新庄市や鶴岡市、米沢市などで目撃されました。 クマの目撃件数は去年の４倍を超える１５２２件で統計開始以来最多の記録を更新し続けています。 警察と市によりますときのう午後９時５５分頃、新庄市金沢でクマ１頭が目撃されました。体長はおよそ５０センチと見られています。 場所は、新庄市立