冬に向けた本格的な準備が始まりました。 【写真を見る】日本有数の豪雪地帯で冬道の安全を守る！ 除雪車の出動式（山形） 山形県鶴岡市で、山岳道路の月山道路を除雪する除雪車の出動式が行われ、関係者が作業の安全を祈願しました。 佐藤友美アナウンサー「まもなく紅葉が見頃を迎える季節になりますが、こちらでは今年も冬に備えて除雪車がずらりと並んでいます」 鶴岡市田麦俣の「中台除雪ステーション」には