北海道上ノ国町で、住宅の近くでクマ１頭が目撃されました。警察はパトロールを強化するなど注意を呼びかけています。住宅前の砂浜に現れた１頭のクマ。クマが出没したのは、上ノ国町小砂子の住宅前の砂浜です。１０月１７日午前７時前、近くの住人が住宅の２階から砂浜付近を歩くクマ１頭を目撃し、警察に通報しました。（クマを目撃した人）「エサを探して歩いているんじゃないですか。やっぱりちょっと気持ち悪いですね」