16日明らかになった県警の警察官による不祥事について県警は公表の基準にあたらないとして、年齢など明らかにしていません。17日の定例会見で塩田知事は、公表の基準について適切かどうか検証する必要性があるとの考えを示しました。16日、県警の巡査部長が正当な理由がないにもかかわらずスマートフォンで服を着た人の後ろ姿や尻を撮影したとして、減給1か月の懲戒処分を受けていたことが明らかになりました。県警は、