10月14日、女優の中条あやみがInstagramを更新。出演中の最新ドラマのオフショットを公開し、ファンから歓喜の声があがっている。《今夜は〜じゃあ、あんたが作ってみろよ第二話だよこの写真誰が撮ったんだ?笑勝男?な気がする》とつづり、左手で「ガオー」のポーズを決めるオフショットを公開した。中条は、10月7日スタートのラブコメディドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）に出演している。芸能関係