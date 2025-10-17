BE:FIRSTが、10月29日にリリースされるベストアルバム『BE:ST』のリリースを記念し、全国4エリアで＜BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event＞を開催することを発表した。全国4エリアのオープンスペースにBE:FIRSTのメンバーが登場し、ラジオ・テレビ番組の公開収録を行う本イベントでは初のベストアルバム『BE:ST』への想いをメンバーそれぞれが語るという。観覧は無料だが、前方の優先観覧エリアでの観覧には「優先観覧エ