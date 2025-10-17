EXILEが、ファンクラブ限定ライブ＜FANCLUB presents EXILE SPECIAL LIVE “EX FAMILY PARTY”＞を12月17日、18日にさいたまスーパーアリーナにて開催することを発表した。EXILEは、約3年ぶりとなるドームツアー＜EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”＞が11月15日の福岡公演を皮切りにスタートすることが決定している。そしてそのツアーに先駆け、KICKOFF EVENTも全国5エリアで開催し、初日9月17日の神奈川・ラゾーナ川崎でのイベ