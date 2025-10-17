ケツメイシが、2025年第2弾となる配信シングル「我が者達よ」を10月31日に配信することを発表した。また、同シングルのジャケット写真も公開となった。「我が者達よ」は、数々の「人生」をテーマにした楽曲をリリースしてきたケツメイシが、「わがままな大人達＝我が者達」に贈る、人生において何が一番「大切」で「尊い」のかを歌う新たなるメッセージソングになっているという。▲ジャケット写真なおケツメイシは、11月8日に沖縄