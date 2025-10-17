富士通レディース初日女子ゴルフの国内ツアー・富士通レディース初日が17日、千葉・東急セブンハンドレッドC（6697ヤード、パー72）で開催された。主戦場は米ツアーながら、2週連続で国内ツアー出場の渋野日向子（サントリー）は7バーディー、1ボギーの66で回り、6アンダーの単独首位に立った。前週まで日米ツアーで5戦連続予選落ちだったが、大会前に修正したストロークで好パットを多発し、国内ツアーでは初の首位発進。劇的に