朝鮮労働党創建80年の軍事パレードに登場した新型大陸間弾道ミサイル「火星20」＝10日、平壌の金日成広場（朝鮮中央通信＝共同）【ソウル共同】韓国の安圭伯国防相は17日までに聯合ニュースのインタビューに応じ、北朝鮮が新型大陸間弾道ミサイル（ICBM）「火星20」の発射実験を年内にも行う可能性があるとの見方を示した。「年内に試験発射しようと発射台周辺を整理するなど、さまざまな状況が確認されている」と述べた。火星