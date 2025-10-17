村山富市元総理がきょう午前、亡くなりました。101歳でした。立派な眉毛がトレードマーク。「村山富市さんを内閣総理大臣に指名することに決まりました」1994年、自民・社会・新党さきがけの連立政権で第81代内閣総理大臣に就任した、村山富市元総理。きょう午前、大分市内の病院で老衰のため亡くなりました。101歳でした。1924年、大分市に生まれた村山氏。明治大学を卒業後、県議などを経て、1972年に衆院選に出馬し、初当選しま