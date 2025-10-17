【北京＝吉永亜希子】村山富市・元首相が死去したことについて、中国外務省の林剣（リンジエン）副報道局長は１７日の定例記者会見で、戦後５０年となる１９９５年に発表された「村山談話」で「痛切な反省と心からのお詫び」が表明されたことに触れ、「村山氏は正義感に富んだ政治家であり、中日友好のための貢献は永遠に刻まれるだろう」と述べ、哀悼の意を表した。