映画『変態村』『地獄愛』のベルギーの鬼才ファブリス・ドゥ・ヴェルツ監督による映画『マルドロール／腐敗』より、予告編と新場面写真が解禁された。【動画】実際に起きた衝撃的事件を基に映画化『マルドロール／腐敗』予告編本作は、ベルギーで実際に起きた少女拉致監禁・殺人事件を基にした深淵クライム・スリラー。『変態村』『地獄愛』『依存魔』の“ベルギーの闇3部作”で知られるファブリス・ドゥ・ヴェルツが監督を務