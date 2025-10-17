松村北斗が主演、高畑充希がヒロインを務める実写映画『秒速5センチメートル』より、劇中歌としてBUMP OF CHICKEN「銀河鉄道」、Radiohead「Thinking About You」、JUDY AND MARY「クラシック」が使用されていることが明らかとなった。また、映画の大ヒットスタートを記念して、新たなビジュアル2種が解禁された。【写真】幼少期の貴樹と明里の新ビジュアル本作は、日本を代表するアニメーション監督・新海誠の劇場用アニメー