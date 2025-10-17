GLIM SPANKYが10月29日、新曲「カメラ アイロニー」をデジタルリリースすることが発表となった。同新曲は、現在放送中の奥山葵主演のTBS深夜ドラマ『スクープのたまご』主題歌として書き下ろされたものだ。新曲タイトルの“カメラ”は常に進化し、そのクオリティを誰もが追い求め、簡単に偽造できてしまうもの。素敵な日常を切り取る一方で、スクープ写真の嘘を見抜かなければいけない。知らない誰かに心を見透かされているような