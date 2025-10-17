日本サッカー協会は１７日、カタールで行われるＵ―１７Ｗ杯のメンバーを発表した。アジア杯では主将を務め、この世代の中心として期待される横浜ＦＭのＦＷ浅田大翔もメンバー入り。横須賀市内で取材に応じ「Ｗ杯は自分が幼い頃から目指していた舞台。そこに選ばれたことに感謝して、誇りと責任を持って戦っていきたい。Ｗ杯で世界一を目指せると思うので、国内の準備からしっかりやっていきたい。１試合に１点以上決めてチー