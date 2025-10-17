◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第３戦阪神―ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が先制３ランを放った。０―０の初回１死一、二塁。ケイの初球、低めの変化球をバックスクリーンに運んだ。今季は４０本塁打、１０２打点でセ・リーグ２冠の４番。難敵の助っ人左腕を一振りで打ち砕いた。勝てば日本シリーズ進出が決まる。