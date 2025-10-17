◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第３戦ソフトバンク―日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）日本ハムが最終ステージで初めて先制した。初回１死一、三塁で郡司裕也が右犠飛を放った。第２戦では４回１死二、三塁、６回１死満塁の好機で有原の内角ツーシームの前に凡退。試合前の練習後では「昨日は僕のせいで負けたといっても過言ではない」と言い切っていただけに、意地を見せつける