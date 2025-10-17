株式会社大創産業は、「THREEPPY（スリーピー）」にて「ディズニーヴィランズ」シリーズを、2025年10月下旬から全国の店舗およびダイソーネットストアで順次発売します。“ヴィランズ”の強さと美しさ、ミステリアスで高揚感のある世界観を表現した、リビング用品や化粧小物など約40種類が展開されます。 THREEPPY／ダイソーネットストア「ディズニーヴィランズ」シリーズ 発売時期：2025年10月下旬から順次発売販