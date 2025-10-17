こんぴら温泉湯元八千代香川・琴平町 観光などを通して地域活性化を目指そうと、香川県琴平町で17日、観光事業者と国の支援官が意見を交換しました。 （ホテル事業者）「万博の開催で我々ちょっとインバウンドのお客さまがもう一歩足を延ばしていただけるかなという期待もあったんですけど、かなり厳しい状況」 琴平町でホテルや飲食店などを営む事業者5人が観光の現状などを報告しました。 話を聞くのは、