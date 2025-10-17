事故があった現場岡山・中区乙多見 岡山市のスーパーの駐車場で17日、バックしていた車が店に衝突した後、車と住宅に次々とぶつかりました。運転していた高齢の男性が軽傷を負いました。 （記者）「店のガラスが粉々に割れています。車はあちらに衝突した後、別の車にぶつかり、その後、住宅に衝突したということです」 午前10時40分ごろ、岡山市中区乙多見のスーパーの駐車場で、93歳の