◇パCSファイナルステージ第3戦日本ハム―ソフトバンク（2025年10月17日みずほペイペイD）崖っ縁の日本ハムは17日、郡司裕也捕手（27）が初回に先制犠飛を放った。ファイナルS開幕から連敗。1位アドバンテージを入れて3敗と後がなくなった日本ハム。初回、先頭の水谷が相手先発右腕・上沢から右前打し出塁すると、2番・田宮の場面で捕手・海野が捕逸でボールを見失ってる間に一走・水谷が二塁へ。田宮は二ゴロに倒れたが