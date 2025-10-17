◇プロ野球セ・リーグ CSファイナルステージ第3戦 阪神-DeNA(17日、甲子園球場)DeNAが初回に先制点を奪われました。先発のケイ投手は初回、先頭の近本光司選手にヒットを打たれると、3番・森下翔太選手にデッドボールを与え1塁2塁のピンチを招きます。ここで4番・佐藤輝明選手を迎えると初球をバックスクリーンへ運ばれ3点の先制を許しました。ケイ投手は今季阪神に対して8試合1勝2敗ながら、53イニング5失点で防御率0.85と相性の