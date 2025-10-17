犯罪被害者への支援についてのフォーラムが開かれ、京都アニメーション放火殺人事件の遺族が、「加害者も被害者も生み出さない社会に少しでも近づいてほしい」などと語りました。17日に都内では、犯罪被害者の支援についてのフォーラムが開かれ、36人が犠牲になった京都アニメーション放火殺人事件で亡くなった渡辺美希子さんの母・達子さんと兄・勇さんが講演しました。渡辺美希子さんの兄・渡辺勇さん（46）「家族思いの妹なんで