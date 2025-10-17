大阪国税局は17日、税金を滞納している法人から飲食接待を受けたとして、国税管理官の50代男性職員を減給10分の1（3カ月）の懲戒処分にしたと発表した。職員は当時、この法人の徴収事務を担当していた。国税局によると、職員は徴収部所属だった2015年3月、法人の代表者と勤務時間外に飲食。事務処理を円滑に進めるため職員から飲食に誘い「割り勘を申し出たが、受けてもらえなかった」と説明しているという。今年2月、法人への