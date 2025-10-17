村山元首相の死去を伝える中国国営中央テレビ電子版＝17日、北京（共同）【北京共同】中国外務省の林剣副報道局長は17日の記者会見で、村山富市元首相の死去に哀悼の意を表し、日中友好に長期にわたり尽力した「中国の友人だ」と述べた。「植民地支配と侵略への反省とおわび」を明記した村山談話が「守られるべきだ」と訴え、日本に歴史を直視するよう求めた。国営通信新華社や国営中央テレビは日本メディアを引用して死去を速